Afviser dårlig mave-drama

Tottenham blev ramt af kollektiv madforgiftning før sidste spillerunde i 2006, og fredag blussede rygter op om et lignende scenarie forud for søndagens skæbnekamp. Klubben afviser, at det bliver et problem

Hvis man har lidt år på bagen og et nogenlunde kendskab til Premier League, vil lasagne-gate nok ringe en klokke eller to.

I 2006 skulle Tottenham blot besejre West Ham i sidste spillerunde for at sikre sig klubbens første deltagelse i Champions League nogensinde, men størstedelen af truppen endte med dårlig mave efter at have spist lasagne på et hotel i London natten før kampen.

Premier League afviste at udskyde kampen, selvom spillerne stod i kø ved toiletterne i omklædningsrummet, og så tabte Tottenham 1-2 og måtte nøjes med femtepladsen efter rivalerne fra Arsenal.

Søndag skal samme klub så bruge et enkelt point mod Norwich, og forventningen er, at det kræver en ny lasagne-gate, hvis ikke det skal ske.

Højst usandsyligt, men ikke desto mindre løb rygterne pludselig stærkt i England fredag, da en af Tottenhams tidligere spillere og nuværende tv-vært Gary Lineker pludselig meldte, at en ny madforgiftning havde ramt klubben.

Artiklen fortsætter under tweetet ...

- Hører, at der er udbrud af madforgiftning i Tottenham. Nej, jeg joker ikke, lød det fra Lineker, der i flere efterfølgende tweets hårdnakket fastholdt, at den var god nok.

Men det var den ikke. Ikke helt i hvert fald.

I sidste weekend var fire spillere ramt af et maveonde, hvilket blandt andet betød, at angriberen Dejan Kulusevski startede på bænken. Og fredag aflyste Harry Kane en medieoptræden, fordi han følte sig utilpas. Ligesom et par folk fra manager Antonio Contes stab har kæmpet med maven i løbet af ugen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Tottenham vil nødigt undvære Harry Kane til den afgørende kamp. Foto: PAUL CHILDS/Ritzau Scanpix

Men der er ikke tale om et alvorligt udbrud, og alle er klar til søndagens skæbnekamp mod Norwich - inklusiv en småsløj Harry Kane - forsikrede Antonio Conte på fredagens pressemøde, hvor han ikke gad tale om den gamle lasagne-gate.

- På nuværende tidspunkt er virus vores mindste problem.

- Jeg må være ærlig og sige, at i denne uge har vi haft et par tilfælde, men vi kom over situationen. En dag var der medlemmer af staben, der ikke havde det godt. Jeg ved ikke hvorfor, men vi har stået i den situation, lød det fra Antonio Conte.

Han blev specifikt spurgt, om Harry Kane når at blive frisk nok til at spille kampen.

- Ja, helt sikkert. Harry vil helt sikkert ikke gå glip af den slags kampe. Den betyder meget for os allesammen.

Tottenham er to point foran Arsenal på femtepladsen og har en markant bedre målscore end rivalerne. Derfor er et point nok til at sikre Champions League. Arsenal møder Everton på hjemmebane.

Ekstra Bladet dækker afslutningen i Premier League direkte søndag fra klokken 16.45.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Tredje afsnit af Ekstra Bladets podcast 'Blodbold' er ude. Hør, hvordan FIFA blev en grisk mafiabande, herunder eller i din podcast-app: