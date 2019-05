Afviser kæmpe millionbud

Manchester City har afvist et bud på 70 millioner pund fra Bayern München på Leroy Sané, skriver The Guardian

23-årige Leroy Sané er uden tvivl et stort talent, men selvom han har leveret godt i sine tre sæsoner hos Manchester City, lader det til, at han kan lokkes væk fra klubben.

Derfor er der fuld gang i spekulationer omkring tyskerens fremtid. Og en af de absolut største bejlere er den tyske storklub Bayern München.

Tyskerne har offentligt erklæret deres interesse i Sané, der har en fortid hos Schalke 04. Man ser Sané som en af erstatningerne for den aldrende duo Franck Ribery og Arjen Robben, der begge stoppede i klubben efter denne sæson.

Men noget tyder på, at tyskerne må grave dybt i pengepungen for at overtale City til at slippe stortalentet.

For ifølge den velrenommerede engelske avis The Guardian har City afvist Bayerns første bud på 70,7 millioner pund (næsten 600 millioner danske kroner, red.)

City-manager 'Pep' Guardiola har dog også slået fast, at han gerne ser Sané blive i Manchester.

- Vi har tilbudt ham en forlængelse. Vi vil gerne have, at han bliver. Hvad beviser det mere, end at vi i 6-7 måneder har villet forlænge hans kontrakt? Hvis vi ikke ville have ham, ville vi ikke forlænge kontrakten, lød det fra Guardiola efter Citys massive 6-0-triumf over Watford i FA Cup-finalen.

Sané har dog haft ry for at være lidt af et problembarn og blev senest vraget til den tyske VM-trup i sommer. Der har da også flere gange været spekulationer omkring hans rolle i Manchester City, så det sidste ord er næppe skrevet denne sommer omkring tyskerens fremtid.

Se også: Fyret i Chelsea: Nu scorer han stort job

Svensk skandale: Landstræner fyret