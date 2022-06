Afviser millionkrav mod Ronaldo

En kvinde fra Nevada, Kathryn Mayorga, har fået afvist sit krav om at tvinge Cristiano Ronaldo til at betale millioner af dollars, efter hun har hævdet, at hun blev voldtaget af fodboldstjernen i Las Vegas i 2009.

Det skriver AP.

Kvinden har allerede modtaget 375.000 dollars, men forsøgte altså at få endnu flere penge ud af Ronaldo i retten.

Den amerikanske dommer Jennifer Dorsey droppede sagen fredag, hvor kvindens advokat, Leslie Mark Stovall, blev kritiseret for "dårlig opførsel" og for at have brugt lækkede og stjålne dokumenter, som beskriver samtaler mellem Ronaldo og hans advokater.

Dommeren sagde, at det var en hård sanktion at droppe sagen helt, men at Cristiano Ronaldo var blevet skadet af advokatens adfærd.

- Jeg finder, at brugen af disse dokumenter var i ond tro. Bare at diskvalificere Stovall vil ikke være nok, fordi de tilegnede dokumenter og deres fortrolige indhold er blevet vævet ind i Mayorgas beskyldninger. De hårde sanktioner er fortjent, lød dommen.

Det vides ikke om Kathryn Mayorga og hendes advokat vil appellere sagen.