Afviser Ronaldo-historie: - Lidt overdrevent

Der er ingen tvivl, om at Cristiano Ronaldo passer på sin krop. Igennem årene har der været mange historier om portugiserens disciplinerede kost.

Efter weekendens sejr over Newcastle i Premier League, hvor Ronaldo scorede to mål, kom de frem, at Ronaldos kost åbenbart skulle have smittet af på resten af truppen i Manchester.

Cristiano Ronaldo har allerede åbnet målkontoen, efter at han vendte retur til Manchester United. Foto: Oli Scarff/Ritzau Scanpix

I hvert fald fortalte Manchester Uniteds reservemålmand Lee Grant til den britiske medie Talksport, at truppen holder nøje øje med, hvad superstjernen spiser.

- Efter aftensmaden om fredagen plejer vi at spise noget usundt, gerne en æbletærte eller en brownie, men ingen rørte det denne gang. Alle sad og spejdede efter, hvad der lå på Ronaldos tallerken. Selvfølgelig var det et af de sundeste måltider, du kan forstille dig, sagde reservemålmanden.

38-årige Lee Grant har spillet i Manchester United siden 2018. Reservemålmanden har fået to førsteholdskampe indtil videre i United-trøjen. Foto: Craig Brough/Ritzau Scanpix

Lee Grant fortalte derefter, at der var ingen i United-truppen, der spiste noget junkfood den aften.

Men hvis man spøger Ole Gunnar Solskjær, så er Lee Grants historie åbenbart lidt for god til at være sand.

- Det tror jeg er lidt overdrevent. Vi lever ikke af junkfood. Alle er lige så professionelle, som de altid har været det, og vi har de samme gode kokke, fortæller Manchester United-manageren til norsk TV 2.