Afviser Ronaldo-rygter

Cristiano Ronaldo blev angiveligt udeladt af taktiske årsager til søndagens kamp mod City. United-træner, Rolf Rangnick, afviser rygterne, og påpeger at stjernen er skadet

Det vakte stor forundring, da man søndag kunne læse, at Manchester Uniteds Cristiano Ronaldo ikke var udtaget til topkampen mod Manchester City.

Ronaldos fravær har sat gang i rygterne hos både fans og eksperter. Ronaldo er nemlig kendt for at være en særdeles professionel atlet, der yderst sjældent bliver udeladt af kampe på grund af en skade.

Officielt var United-stjernen Ronaldo ude med en hofteskade, men britiske medier spekulerede i, at det ikke var en skade, som holdt Ronaldo ude af opgøret, men derimod cheftræner Ralf Rangnick. Han skulle angiveligt have udeladt Ronaldo fra truppen på grund af taktiske årsager.

Den tidligere United-stjerne Roy Keane, som nu er fodboldekspert på Sky Sports, var mildest talt skeptisk over, at Ronaldo skulle være skadet til braget med rivalerne fra City.

- Vi snakker om Ronaldo, som er en maskine, og meget sjældent bliver skadet. Det giver ingen mening for mig.

Portugiserens søster Katia Aveiro har også kastet benzin på rygtebålet. Hun har tilsyneladende liket et Instagram-opslag, som påstår at Ronaldo ikke var skadet forud for kampen, men at hendes bror altså blev udeladt af træneren.

På et pressemøde efter kampen fik spekulationerne Rangnick til at afvise rygterne om, at Ronaldo blev udeladt på grund af taktiske årsager, men fordi han er skadet.

- Jeg er nødt til at tro på min medicinske afdeling. Holdlægen fortalte mig fredag morgen før træning, at Cristiano Ronaldo ikke kunne træne, fordi han havde problemer med sin hofte, og det samme var tilfældet i lørdags, og det var derfor, at han ikke kunne være en del af truppen.

Ronaldo og cheftræner Ralf Rangnick. Foto: Jon Super/Ritzau Scanpix

Ifølge det amerikanske medie The Athletic vakte det opsigt i Uniteds omklædningsrum at Ronaldo ikke deltog i kampen med City, og at han ikke engang var udtaget til truppen. Derudover var stjernen fløjet til sit hjemland Portugal og var slet ikke til stede på Etihad Stadium søndag aften.

En kilde siger til The Athletic, at rejsen væk fra England overraskede spillerne, som savnede Ronaldos moralske opbakning, da hans tilstedeværelse i sig selv gør en forskel, når holdet løber på banen.

Kampen endte skidt for de røde djævle, da de endte med at tabe kampen 1-4.