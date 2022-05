Afviser særlig Eriksen-plan

Christian Eriksen har været flyvende efter sit skifte til Brentford, og lørdag er det så blevet Southamptons tur til at gøre et forsøg på at stoppe den danske midtbanespiller.

Og hvordan gør man så det? På pressemødet forud for opgøret blev Saints-træner Ralph Hasenhüttl spurgt, om han kan finde på at mandsopdække Eriksen.

- Vi er generelt set ikke et mandsopdækkende hold, men du har ret. Han har gjort et fantastisk stykke arbejde, efter han kom til, og han er uden tvivl en fantastisk spiller. Det vigtigste er, at han er rask og kan gøre sit arbejde på banen.

- Uanset hvor god han er, er det ikke vores stil at mandsopdække. Det virker ikke i Premier League. Der er for meget kvalitet. Hvis man sætter to mand på ham, er der andre, der scorer mål. Men vi skal selvfølgelig passe på hans aktioner og de pasninger, han ønsker at spille, så det er nødvendigt at være kompakte og meget organiserede.

Ralph Hasenhüttl har respekt for Christian Eriksen, men tror ikke på mandsopdækning. Foto: Ian Walton/Ritzau Scanpix

Southampton har selv en stor profil i James Ward-Prowse, men Hasenhüttl ønsker ikke at sammenligne englænderen med Eriksen.

- En anden spiller, en anden position. Eriksen er 8'er eller 10'er. Han (Ward-Prowse, red.) spiller sine bedste kampe som 6'er, men han kan helt sikkert også score fra den position. Hans kvalitet fra dødbolde er exceptionel.

- Jeg har ikke set mange spillere, der er så kliniske med deres afslutninger på det punkt, selvom han ikke får mange muligheder for at vise det. Vi får ikke mange frispark, og det gør det sværere, at man kun får en eller to muligheder i kampen. Det er fantastisk, og vi skal oftere bringe ham i en position, hvor han kan score.

Kampen fløjtes op klokken 16.00, og du kan følge den direkte på ekstrabladet.dk.