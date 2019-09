Afviser største frygt: Manager med godt Eriksen-nyt

Se også: Karriere-deroute: Fra Real Madrid til 3. division

Med under et år tilbage af den kontrakt, som Christian Eriksen ikke ønsker at forlænge, så kunne man frygte, at danskeren ville begynde at ryge på bænken til fordel for spillere, der gerne vil blive i klubben.

Men nu slår manager Maurizio Pochettino fast, at danskeren kommer til at spille.

- Han er glad, og hvis han kan spille, så vil han gøre det. Alle beslutninger bliver truffet ud fra indsatser, siger Pochettino ifølge Skysports.

- Han er sådan en vigtig spiller for os, og han er en, som vi sætter stor pris på.

Bare rolig, Christian. Du kommer til at spille. Foto: Matthew Childs/Ritzau Scanpix

Tidligt på sommeren var Eriksen ude med ord om, at han gerne ville prøve noget nyt, men det kom ikke til at ske denne sommer.

- Han har hele tiden været glad her. Selvfølgelig har alle deres mål og udfordringer, men jeg sagde jo før Arsenal-kampen, at han havde den rigtige tilgang, og det var derfor, jeg valgte ham, siger Pochettino.

Med transfervinduet åbent var Eriksen bænket mod både Aston Villa og Newcastle, mens han spillede fuld tid mod Manchester City og Arsenal. Lørdag gælder det Crystal Palace.

Allerede nu florerer rygter om, at Eriksen bliver hot igen i vinterens transfervindue, hvor han kun har et halvt år tilbage af sin kontrakt. Juventus, Real Madrid, Atlético Madrid og Paris SG har alle været nævnt.

Senest er Eriksen nok også blevet hjulpet til mere spilletid i Tottenham af en slem skade, der ramte Tottenham tirsdag, som du kan læse LIGE HER.

