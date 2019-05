Afviste lønstigning: - Ville have ødelagt holdet

Allerede sidste efterår blev det gjort klart, at Aaron Ramsey ikke ville få sin kontrakt med Arsenal forlænget, og senere lykkedes det for Juventus at kapre den transferfrie waliser, som tiltræder i den italienske storklub inden længe.

Der er blevet spekuleret i, at Aaron Ramsey krævede en højere løn, end hvad Arsenal ville betale, og klubbens ansvarlige på fodboldsiden bekræfter nu, at det er en sand historie.

- På grund af omstændigheder, fordi vi ikke havde fået forlænget med Aaron i tide, var vi i en situation, hvor Aaron havde utrolige tilbud i forhold til en lønstigning. Han var meget opsat på at blive hos os, og han var klar til at gøre en indsats for det, men i slutningen af processen, måtte vi være ansvarlige for os selv og beskytte Arsenals interesser.

- Vi indså, at vi var i gang med at skabe en ubalance, der ville være ødelæggende for holdet både på medium og længere sigt, forklarer Raul Sanllehi til Arsenals hjemmeside.

Han fortæller endvidere, at Arsenal fremover vil forsøge at undgå at vente indtil det sidste kontraktår med at tilbyde kontraktforlængelser til klubbens spillere.

