Afviste storklub seks gange

Pep Guardiola nyder betydelig succes i Manchester City, med hvem han er på vej til at vinde det engelske mesterskab med, men spanieren kunne være havnet i Chelsea.

Ifølge det velansete medie The Athletic har London-klubben været ude efter Pep Guardiola hele seks gange. Og seks gange er de altså blevet afvist, lyder det.

Det skal have været klubejer Roman Abramovich, som har haft en 'besættelse' med den spanske succestræner, skriver The Athletic.

Første og anden gang Chelsea meldte deres interesse var i 2010/2011-sæsonen, hvor Pep Guardiola var i FC Barcelona. Her havde Carlo Ancelotti det svært i Chelsea, så klubben meldte sig interessede at hente Guardiola uden held.

Valgte Di Matteo

Igen i starten af 2012 ville Chelsea have ham, da portugisiske Andre Villas-Boas' ophold som klubbens træner gik dårligt, men igen mislykkedes det.

De fik heller ikke fingrene i træneren i optakten til 2012/13-sæsonen, hvor de i stedet endte med at forlænge med vikartræneren Roberto Di Matteo.

Da Di Matteo så blev fyret i efteråret 2012, forsøgte Chelsea sig på ny, men endnu engang måtte de tage til takke med et nej fra Guardiola, der havde et sabbatår.

I stedet skiftede spanieren til Bayern München i sommeren 2013.

Stor udskiftning

Senest har Chelsea angiveligt forsøgt at hyre Pep Guardiola i efteråret 2015, efter at klubben fyrede Jose Mourinho, men det lykkedes igen-igen ikke, og få måneder senere stod det klart, at spanieren fra sommeren 2016 ville skifte til Premier League-konkurrenterne Manchester City.

Ifølge The Athletic skal Pep Guardiola ikke have været interesseret i et skifte til klubben, da de ofte skifter ud på posten.

I øjeblikket er Thomas Tuchel cheftræner i Chelsea, og de står lørdag over for netop Manchester City i semifinalen i FA Cup'en.