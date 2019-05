Agger før gyser: - Ingen husker nummer to

Daniel Agger håber, at Manchester Citys scoringsproblemer kan udløse det mirakel, Liverpool har brug for, hvis klubben skal være mestre for første gang i 29 år

Dybt ind i sit røde Liverpool-hjerte håber Daniel Agger det bedste og frygter det værste før søndagens gyserafslutning om det engelske mesterskab. Et trofæ, som klubben ikke har hentet siden 1990.

Problemet – og det er nok så stort – er, at Manchester City fører med et point før holdet klokken 16 løber på banen i Brighton, mens Liverpool samtidig tager imod Wolverhampton hjemme på Anfield.

- Selvfølgelig kan det lade sig gøre. Havde du spurgt mig for to måneder siden, havde jeg svaret, at det kunne det ikke, for dengang var City simpelthen for overlegne. De var virkelig dygtige, skabte masser af chancer og scorede mange mål, siger Daniel Agger i et interview med Discovery.

- Men på de seneste har de haft lidt svært ved at komme frem til de helt store chancer.

- Er det så sandsynligt? Nej, det tror jeg ikke. De gør nok arbejdet færdigt, desværre, tilføjer Agger, der fra 2006 til 2014 spillede 232 kampe for Liverpool.

Daniel Agger applauderer Liverpools flotte sæson, men han er ikke typen, der samler på andenpladser. Foto: AP/Murad Sezer/Ritzau Scanpix

Det er en ret ekstrem topstilling, hvor City kan ende med hele 98 point, Liverpool med 97.

- Liverpool var blevet mestre i mange andre sæsoner, hvis de havde spillet sådan. At du så har et hold, der ligger et enkelt point foran, er bare ærgerligt, siger vindertypen, for hvem en andenplads vil være en lidt fesen udgang på en stor sæson.

- Det handler om at vinde. Nummer to er ingenting. Det er der ingen, der husker. Så er det en sæson, hvor du tænker, at det skulle lige have været en tand bedre.

- Det har været virkelig godt, det har det, men står du ikke med pokalen, så er det ikke helt godt nok.

Daniel Agger fejre et af sine 14 mål for Liverpool. Foto: REUTERS/Nigel Roddis/Ritzau Scanpix

- Selvfølgelig kan du glæde dig over, at du personligt har haft en god sæson, og at holdet har fået måske 97 point, men når alt kommer til alt, så vil de ærgre sig over, at det ikke bliver til mere, siger Daniel Agger i interviewet med Discovery.

Liverpool har dog i givet fald lidt af en trøstpræmie at se frem til. Lørdag den første juni spiller holdet nemlig finale i Champions League mod Tottenham i Madrid.

Danskere i Champions League-finaler Med Tottenhams plads i Champions League-finalen kan Christian Eriksen blive den næste dansker til at spille en finale i Europas bedste klubturnering. Her er oversigten over de danskere, der tidligere har opnået spilletid i finalen i Champions League, der var tidligere kendt som mesterholdenes turnering: * Johnny Hansen i 1974 og 1976 for Bayern München: I 1974 blev der spillet to finaler mod Atlético Madrid, da den første endte 1-1. To dage senere vandt Hansen og Bayern med 4-0. To år efter fik den danske højre back igen fuld spilletid, da St. Etienne blev slået 1-0. * Allan Simonsen i 1977 for Borussia Mönchengladbach: Vejlenseren udlignede til 1-1 i finalen mod Liverpool, men englænderne vandt trofæet med en 3-1-sejr. * Birger Jensen og Jan Sørensen i 1978 for Club Brugge: I målet blev Birger Jensen overlistet af Liverpools Kenny Dalglish, der scorede finalens eneste mål. Jan Sørensen fik fuld spilletid i Club Brugges angreb. * Lars Bastrup i 1983 for Hamburger SV: Danskeren blev udskiftet i løbet af anden halvleg. På det tidspunkt havde han været med til at fejre holdkammeraten Felix Magaths 1-0-scoring mod Juventus. Det blev kampens eneste mål. * Lars Lunde i 1987 for Bayern München: I et forsøg på at vende FC Portos 2-1-føring blev Lars Lunde sendt på banen med otte minutter tilbage af finalen. Danskeren kunne dog ikke redde Bayern München fra et nederlag. * Jan Heintze, Søren Lerby og Ivan Nielsen i 1988 for PSV Eindhoven: Danskertrioen var med i 120 målløse minutter i finalen mod Benfica. I straffesparkskonkurrencen scorede både Ivan Nielsen og Søren Lerby, og PSV vandt den dramatiske dyst med 6-5. * Michael Laudrup i 1992 for Barcelona: Den danske stjerne spillede alle 120 minutter for Barcelona, der endte med at vinde finalen over Sampdoria med 1-0 på et mål af Ronald Koeman i den forlængede spilletid. * Peter Schmeichel i 1999 for Manchester United: I tillægstiden gik den store danske målmand med frem på det hjørnespark, hvor Teddy Sheringham udlignede til 1-1 mod Bayern München. To minutter senere scorede Ole Gunnar Solskjær sejrsmålet i Schmeichels sidste kamp for United. * Jon Dahl Tomasson i 2005 for AC Milan: Den danske angriber blev skiftet ind i det 85. minut i finalen mod Liverpool. Opgøret endte 3-3, og da der ikke blev scoret i den forlængede spilletid, skulle kampen afgøres i straffesparkskonkurrence. Tomasson scorede på sit forsøg fra de 11 meter, men Milan brændte tre forsøg og tabte. * Daniel Agger i 2007 for Liverpool: Den dengang 22-årige forsvarsspiller spillede hele finalen mod AC Milan, som vandt 2-1. Agger lagde op til Liverpools reducering i næstsidste minut af den ordinære spilletid. * Danskere, der har siddet på bænken, været skadede eller er valgt fra til finalen, er ikke med. Det gælder for eksempel finalen i 1994, hvor ingen af Laudrup-brødrene fik spilletid, da AC Milan slog Barcelona. * I 2004 dømte Kim Milton Nielsen finalen, da FC Porto slog AS Monaco 3-0. Kilder: Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) og danskfodbold.com.

