Alarmklokkerne ringer: Superstjerner hyrer elitesoldater

Frygtsomme Premier League-spillere har sendt bud efter britiske SAS-soldater til at passe på familien, mens de er i aktion på banen. Det sker i kølvandet på flere voldsomme indbrud

Alarmklokkerne ringer højt i den bedste engelske række.

I den seneste tid har flere Premier League-stjerner været udsat for røveri, hvor det også er gået vildt for sig.

For knap en måned siden fik Manchester Citys João Cancelo uventede gæster, der efterlod stjernen med sår og mærker i ansigtet.

Og cirka en uge tilbage havde Manchester United-stopperen Victor Lindelöf indbrud, mens svenskeren var i aktion på fodboldbanen mod Brentford.

Hændelserne har efterladt massevis af stjerner i chok. Derfor vil fodboldspillerne nu tage nye metoder i brug.

Cancelo blev såret efter røveriet i sit hjem. Foto: Ian Walton/Ritzau Scanpix

For ifølge engelske Daily Mail har spillerne nu sendt bud efter private sikkerhedsfirmaer, som bruger tidligere soldater fra den britiske specialstyrke i deres arbejde.

Formålet er, at SAS-soldaterne skal tage hånd om stjernernes familier, mens de passer deres fodboldtjans på grønsværen. Ligeledes vil der være regelmæssige patruljer foran de store luksushuse.

Daily Mail skriver også, at særligt den sydlige del af Manchester fremhæves som et højrisikoområde for indbrud. Nærmere sagt Hale-området.

Derudover beretter mediet, at området lokker bander fra det nordvestlige Manchester, der er klar på røverier og indbrud.

