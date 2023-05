Aldrig sket før: Haaland tager begge priser

Erling Haaland har været nærmest ustoppelig i sin første sæson i Manchester City, og det nu blevet belønnet med både årets Premier League-spiller og årets unge spiller i den bedste engelske række.

Det er desuden første gang, at det er sket for nogen at blive begge dele i samme sæson. Det er noget, som betyder en del for ham, fortæller han ifølge BBC.

- Jeg er beæret over at være den første spiller, der vinder begge priser i samme sæson - tak til alle, der stemte på mig, lyder det fra Haaland, der scorede 36 mål i sin første sæson i Premier League.

I alt er det hidtil blevet til 52 mål fra nordmandens side, som også må sige, at det har været et specielt første år i England, ljgesom det var stort for ham at løfte liga-trofæet på hjemmebanen i sidste weekend.

Der venter dog også mulighed for at løfte flere pokaler for ham, da de har FA Cup-finalen mod Manchester United 3. juni, og så skal de spille Champions League-finale mod Inter 10. juni.

Disse priser ville ikke have været mulige uden mine fantastiske holdkammerater, manageren og alt personalet i klubben, der hjælper mig med at præstere på banen, siger nordmanden og fortsætter:

- Nu har vi to flere finaler at spille, og vi ønsker at afslutte sæsonen stærkt, lyder det fra Erling Haaland.

Haaland skiftede forud for denne sæson fra Dortmund.