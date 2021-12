Aldrig sket før: Udbygger uhørt rekord

Det holdt hårdt for Manchester City, der onsdag slog Thomas Franks Brentford med 1-0.

Med sejren udbyggede City sit forspring til Liverpool, der nu er på hele ni point.

Kampen blev også Manchester Citys tiende sejr i træk i ligaen, noget som klubben og Guardiola har prøvet før.

Statistikvirksomheden OptaJoe, der holder øje med alverdens statistikker i engelsk fodbold, oplyste i et tweet, at Pep Guardiola nu for fjerde gang i sin tid som City-træner har vundet ti kampe i træk.

Det højeste, en anden manager har opnået, er to stimer med ti sejre i træk.

Dermed har den tidligere Barcelona- og Bayern-træner i den grad sat sine konkurrenter til vægs.

Ros til Frank og Brentford

På trods af nederlaget modtog danskerklubben stor ros fra Pep Guardiola efter kampen, for holdets stærke organisation.

- Vi kan ikke spille bedre, end vi gjorde, når de spiller på den her måde. De pressede højt, og de gjorde det svært at bygge spillet op for os, fortalte Guardiola til BBC og fortsatte.

- De forsvarer virkelig dybt, og de er utroligt velorganiserede. De giver dig lov til at gå på siden, men ikke ind i midten. Der er ingen plads. Når modstanderne forsvarer på den måde, skal man virkelig være tålmodig.

Den stærke Brentford-defensiv kunne dog ikke stoppe kæmpe-talentet Phil Foden fra at score, da han satte en inderside på et milimeter præcist indlæg fra Kevin De Bruyne.

Den belgiske stjernespiller kunne dermed notere sig sæsonens første assist.

Sølle en assist er ikke meget for Kevin De Bruyne, der normalt plejer at levere dem på samlebånd.

Brentfords næste opgave er på hjemmebane mod Aston Villa. Foto: David Klein/Ritzau Scanpix

--------- SPLIT ELEMENT ---------