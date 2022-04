Alisson hyldes for særlig detalje: Det der er sjovt!

De var i godt humør inden, men stemningen fik lige et nøk opad på Anfield søndag eftermiddag, da Alisson faldt om i græsset med bolden i hænderne.

Som medkommentator Jan Mølby bemærkede: 'Det fangede de alle sammen inde på stadion'.

Jordan Pickford nede i den anden ende af banen gjort helt sikkert også, omend han nok ikke var i lige så godt humør over det.

For det var ham, der var til grin.

Evertons landsholdsmålmand havde irriteret Liverpools spillere og fans ved gentagne gange at lade sig falde til jorden, når han havde reddet en bold. Især før pausen. Det var til tider unødvendigt, og på et tidspunkt blev han set smilende, da han rejste sig.

Læs også: Sur over Eriksen-spørgsmål: Mangel på respekt

Da stod der 0-0, og Everton gjorde deres til, at ærkerivalerne blev mere og mere frustrerede ved udsigten til at smide point.

Det gjorde Liverpool nu ikke. Andrew Robertson (efter 65 minutter) og Divock Origi (efter 85 minutter) fik scoret, så forhåndsfavoritterne kunne nappe alle tre point og komme helt tæt på Manchester City i toppen af Premier League.

Pickford var da for længst holdt op med at trække tiden. I stedet gjorde Alisson det i overtiden. Ikke for at trække tiden, men for liiiige at sende en hilsen til sin kollega i den anden ende.

- Det er humor på allerhøjeste niveau. Jeg kan godt forstå, at de fejrer ham, sagde kommentator Niels-Christian Frederiksen.

Se klippet over artiklen.