Alisson skriver historie – foran Schmeichel

De kunne ikke rigtig tro det, og samtidig smed de tøj og mundbind verden over for at falde hinanden om halsen og juble med Alisson Becker.

Liverpools fans var søndag vidne til en sjældenhed, da målmanden scorede til 2-1 i fem minutters overtid mod West Bromwich.

Selv var han først jublende lykkelig – som alle andre. Så blev han rørt og emotionel, da han blev interviewet.

- Jeg har været meget følsom de seneste måneder på grund af alt det, der er sket for mig og min familie, men fodbold er mit liv. Jeg har spillet med min far, siden jeg kan huske, sagde han med reference til faderen, der mistede livet i februar i forbindelse med en drukneulykke.

- Jeg håber, han var her og kunne se det, og jeg er sikker på, at han fejrede målet sammen med Gud, sagde Alisson.

Målet sikrede Liverpool tre point, der med to kampe tilbage gør spændingen i kampen om Champions League-pladser nærmest ulidelig for de involverede.

Samtidig kan han nu bryste sig af at være en af blot seks målmænd, der har scoret i Premier League siden 1992. Men underligt nok er det første gang, en målmand har scoret på hovedstød.

Peter Schmeichel var den første målmand, der kom på måltavlen. Det skete i Aston Villa-trøjen i 2001, da han flugtede bolden i mål. Siden gjorde Brad Friedel det samme i 2004, inden Paul Robinson (2007), Tim Howard (2012) og Asmir Begovic (2013) alle scorede fra egen banehalvdel.

Det er første gang, en målmand-scoring alene sikrer en sejr.

Begovic’ mål sikrede Stoke 1-1 mod Southampton men faldt tidligt i kampen, mens Friedels mål sikrede Blackburn 2-2 mod Charlton i overtiden. Men kort efter scorede Claus Jensen af alle såmænd sejrsmålet til 3-2 til Charlton.

Paul Robinson scorede til 2-0, da Tottenham slog Watford 3-1.