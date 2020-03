Allan Nielsen: Derfor måtte jeg væk

Den tidligere Tottenham-spiller opgav at komme tilbage på Spurs-holdet, men fik en god mulighed hos Watford

Tiden skal skrues tilbage til omkring årtusindeskiftet, hvor Allan Nielsen huserede i engelsk fodbold.

I 1999 afgjorde den karismatiske midtbanespiller liga cup-finalen for Tottenham, men det kan som bekendt gå meget hurtigt i fodboldens verden.

Triumfen på Wembley - Nielsen blev Man of The match. Foto: Andy Hooper / Daily Mail /REX

Blot et halvt år senere måtte han lejes ud til Wolverhampton, og dernæst skulle der træffes en vigtig beslutning for karrieren.

Udsigten til spilletid hos den store klub var lille, men så kom Watford på banen. Mindre klub, men masser af gode tanker, fortæller Allan Nielsen i et interview med Watford Observer.

- Jeg brugte noget tid på at tænke over, om jeg skulle blive i Tottenham, hvor jeg havde haft fire fantastiske år. Men jeg vidste, at manager Graham Taylor hentede nye spillere til Watford. Vi talte meget, og jeg ville virkelig gerne hjælpe Watford tilbage i Premier League.

Han var faldet i hierakiet i Tottenham, Danmark havde klaret det elendigt ved EM i 2000, og han så frem til at prøve noget nyt, selvom han havde et år tilbage hos Spurs.

Altid farverig på banen. Foto: Jens Dresling/Polfoto

Det lykkedes dog ikke at hjælpe Watford op igen, men han havde stadig en god tid i klubben. Blandt andet var det festligt med Elton John som ejer.

- Han kom altid ned i omklædningsrummet efter vores hjemmekampe og talte med spillerne. Han var altid i behandlingsrummet, hvor spillerne lå med olie på benene.

Der blev skiftet meget ud i trup og på manager-posten, og tiden med Gianluca Vialli gik ikke godt.

I 2003 valgte Nielsen så at tage hjem til Herfølge, hvor han indtog en rolle som spillende assistent.

I dag bor han i Dubai med konen Tina Lund og deres børn.

