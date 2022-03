Alle de andre skal ærgre sig

The Times skriver, at danske Christian Eriksen er det es i ærmet, Brentford har for sikre sig overlevelse i Premier League. Et es, de andre klubber ville ønske, de havde haft

'Ikke engang Newcastle med deres nye, store formue har formået at hente en spiller som Eriksen. Det er Brentfords es i ærmet.'

Sådan skriver The Times, der zoomer ind på Eriksens rolle i sin nye klub.

Brentford har for alvor sat sig selv i en position, hvor de skal kæmpe om at blive i den bedste engelske række, og Thomas Frank skal bruge sin nye dansker som et friskt pust, der skal løfte moralen i omklædningsrummet og skabe et psykisk overskud på banen.

'Det handler om mindsettet, når man er nedrykningstruet. Kigger man sig over skulderen? Holder man hovedet højt eller er man bange?' skriver avisen.

Thomas Frank har været cheftræner for Brentford siden 2018. Foto: David Klein/Ritzau Scanpix

Vendepunktet på Carrow Road

Thomas Franks mandskab har tabt syv ud af de sidste otte kampe, og formen skal snart vendes, hvis de vil slippe nedrykningsstregens kløer.

Han roste dog Eriksens korte præstation mod Newcastle, selvom kampen stort set var tabt, da han blev skiftet ind.

- Han har lige vist sine kvaliteter, og forhåbentlig vil vi se mere af det i de kommende kampe. Det vil helt sikkert have en gavnlig effekt på spillerne omkring ham også.

Men The Times forventer mere. Eriksen skal blive den spiller, alle klubber ærgrer sig over, at de ikke fik fingrene i.

Brentford skal være glade for, at de har danske Thomas Frank, der var Eriksens U17-træner, samt flere danske spillere på holdet. Det skabte nemlig trygge rammer for den danske midtbanemands comeback, skriver avisen.

'The Bees' skal til Carrow Road lørdag for at møde bundproppen, Norwich, og der kan 'Eriksen rigtig få lov til at vise sig frem med sit imponerende pasningsspil og præcise dødbolde,' som det formuleres.

I det omvendte opgør i november fik Norwich sin første sejr i sæsonen.

Brentford ligger i skrivende stund tre point fra nedrykningsstregen.