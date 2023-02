Alle stjernerne hjælper med indsamling

Den tyrkiske landsholdsspiller Merih Demiral er gået forrest i kampen for at samle penge ind til ofrene for jordskælvet, der ramte Tyrkiet mandag.

Demiral har fået fingrene i en række signerede fodboldtrøjer, blandt andet fra stjerner som Cristiano Ronaldo, Harry Kane og Erling Haaland.

Trøjerne er blevet sat på auktion, og indtil videre er det lykkedes at indsamle fem millioner tyrkiske lira svarende til cirka 1.850.000 kroner.

Erling Haaland og Harry Kane er blandt de spillere, der har hjulpet med indsamlingen. Foto: DAVID KLEIN/Ritzau Scanpix

Pengene er blevet doneret til den regeringsuafhængige interesseorganisation Ahbap, der aktivt hjælper ofrene i Tyrkiet.

I samarbejde med sit e-sports hold, Team Demiral Esports, har Demiral opsat en hjemmeside, hvor det er muligt at byde på trøjerne.

Fredag middag er auktioner på trøjer med eksempelvis Kevin De Bruyne, Erling Haaland og Antoine Griezmann på ryggen stadig i fuld gang.

Og Demiral oplever stor opbakning til projektet.

- Mine venner fra fodboldverdenen ringer hele tiden for at donere trøjer til vores kampagne. I dag (torsdag) og i morgen (fredag) fortsætter vi med at auktionere trøjer fra store stjerner, skriver han på Twitter.

Demiral, der har spillet i den tyrkiske klub Alanyaspor, begræder den krise, der har ramt hjemlandet.

- Det gør ondt i mit hjerte at se befolkningen i mit land i denne tilstand. Det er ulideligt at være vidne til deres smerte.

- Jeg håber, at gud hjælper dem. Vi kommer igennem det her sammen, skriver Demiral.

Ifølge den tyrkiske katastrofemyndighed Afad er der knap 22.000 bekræftede døde efter mandagens voldsomme jordskælv. Det oplyser nyhedsbureauet Reuters.