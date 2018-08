Alt er ændret: Dansk keeper klar til at holde pladsen

Danske Jonas Lössl spillede alle minutter af alle kampe i sidste sæson, hvor han havde en afgørende rolle i at holde Huddersfield Town i Premier League. Sidste sæsons succes var dog glemt, da Lössl vendte tilbage til Huddersfield efter VM, for danskeren var af manager David Wagner bænket i de første to kampe i Premier League.

På bænken var han også til at starte med lørdag mod Cardiff, selv om afløseren Ben Hamer havde lukket seks kasser ind mod City ugen forinden og havde set skidt ud ved flere af målene, men Lössl kom på banen i første halvleg mod Cardiff, da Hamer blev skadet.

Og nu agter den 29-årige danske målmand at holde fast i pladsen i målet.

- Jeg er altid fast besluttet på at spille, og det håber jeg også, jeg viste i sidste sæson. Jeg elsker at stå på mål og vil stå hver eneste gang.

- Personligt har jeg det rigtig godt, og jeg er klar til at holde pladsen. Forhåbentlig har jeg vist manageren, at jeg er klar, så nu må vi se (hvad der sker, red.), siger Jonas Lössl til The Huddersfield Daily Examiner.

Danskeren var med til at holde nullet for Huddersfield, og det ene point, klubben fik, var holdets første i denne sæson, hvor man ud over Cardiff og Manchester City har mødt Chelsea.

- Historisk set er det en sværere opgave i sæson to (at klare sig i ligaen, red.), men vi har samtidig mange spillere med erfaring fra ligaen i sidste sæson, og det bør vi være i stand til at bruge. Det vil være en stor bedrift, hvis vi igen kan blive oppe, siger keeperen.

Næste opgave for Huddersfield er i midtugen, hvor der venter en udekamp i EFL Cuppen mod Stoke.

