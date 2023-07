Alt tyder på enighed: Højlund tæt på Manchester United

Efter flere ugers tovtrækkeri mellem Atalanta og Manchester United tyder meget på, at parterne er enige om en handel, der sender Rasmus Højlund til England

Han er klodens mest omtalte danske fodboldspiller, og nu lader det til, at der snart falder noget på plads, mens en vild transfersaga har braget om ørene på ham.

Ja, det gør den stadig.

Foto: Claus Bonnerup

Der er nemlig en særlig grund til, at Rasmus Højlund ikke er med på Atalanta-holdet til lørdagens træningskamp mod Bournemouth på engelsk grund.

Også selvom han tidligere på dagen var en del af kamptruppen.

For der sker afgørende ting og sager netop i de her timer.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger tyder alt på, at italienerne - efter flere ugers intense forhandlinger - er nået til et stadie, hvor de er tæt på at være enige med Manchester United om en pris og en handel, der gør den 20-årige angriber til ny mand i den engelske gigantklub.

Og dermed den bare ottende dansker til at repræsentere 'De Røde Djævle'.

Det sker efter døgn, der stort set kun har handlet om forhandling frem og tilbage.

Som følge af de fremskredne forhandlinger bliver Højlund derfor skånet mod Bournemouth, hvilket den internationale transferjournalist Fabrizio Romano erfarede tidligere lørdag.

Som det allerede har været beskrevet i internationale medier, er der lagt op til en femårig aftale for Højlund, men intet er helt på plads, fortæller italienske kilder til Ekstra Bladet.

Tidligere lørdag præsenterede Atalanta tilmed frontløberen El Bilal Touré, der kommer til Bergamo fra spanske Almeria, og han kan i princippet tænkes som en direkte erstatning for Rasmus Højlund.

Foto: Claus Bonnerup

Det er slet ikke nogen hemmelighed, at Højlunds absolutte førsteprioritet er at komme til Manchester United.

På trods af at PSG har været mere end inde i billedet med et konkret bud.

Fabrizio Romano har de seneste par uger leveret oplysninger om, hvordan Manchester United har nærmet sig en kontrakt med Rasmus Højlund gennem forhandlinger med Atalanta.

Her er det især prisen, der har været den helt store knast.

Atalanta har hele tiden ønsket omkring 750 millioner kroner for danskeren, mens Manchester United - bud efter bud - langsomt har nærmet sig et beløb, der nu er nået til et sted, hvor italienerne godt vil lege med.

Dermed er der lagt op til et par særdeles spændende timer og dage.

Højlund blev i januar 2022 solgt fra FC København til Sturm Graz efter lidt over 450 minutters Superliga-fodbold.

Sommeren samme år rykkede han til Atalanta efter 12 mål i 21 kampe for østrigerne.