Alvorlig skade åbner døren

Siden Chelsea fik Maurizio Sarri som cheftræner har det været svært for den danske landsholdsspiller Andreas Christensen at få spilletid i Premier League, men det kan nu se ud til at ændre sig en hel del.



Det skyldes, at den centrale forsvarsspiller Antonio Rüdiger er blevet ramt af en skade, som betyder, at han skal opereres. Det giver nu muligheden for, at Andreas Christensen kan få de sidste kampe af sæsonen.



Det skriver det velinformerede engelske medie Sky Sports.



Her bliver der desuden peget på, at det dog kommer an på, hvorvidt Sarri i stedet vælger at give Gary Cahill chancen, som ikke har spillet for London-klubben siden november i en Europa League-kamp.

Eden Hazard gestikulerer, at Antonio Rudiger skal udskiftes. Foto: Lee Smith/Ritzau Scanpix

Dermed ser det lyst ud for Christensen, som må nok må erkende, at der er noget om ordsproget, der lyder, at den enes død er den andens brød, selvom Rüdiger godt nok ikke er omkommet.Rüdigers skade kom i den seneste Premier League-kamp mod Manchester United, hvor det da også var Andreas Christensen, der blev sendt på banen. Operationen sker allerede tirsdag, og den vil med al sandsynlighed holde ham ude af resten af sæsonen.

