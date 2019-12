Ancelotti ny chef i engelsk traditionsklub

Køb adgang til at se lørdagens finale ved VM for klubhold mellem Liverpool og Flamengo lige her!

De næste fire et halvt år vil Everton havde italiensk manager.

Det er i hvert fald planen.

Lørdag bekendtgør Liverpool-klubben, at man har skrevet kontrakt med Carlo Ancelotti efter nogle ugers spekulationer og rygter.

- Han er en af de fineste managers i verdensfodbolden og en vinder, der har opnået bemærkelsesværdig succes i hver af Europas største ligaer, siger Marcel Brands, der er fodbolddirektør i klubben, til Evertons hjemmeside.

Ancelotti vil være til stede lørdag på Goodison Park, når Everton tager imod Arsenal, der også netop har ansat en manager i skikkelse af Mikel Arteta.

Ancelotti står dog først i spidsen for holdet 2. juledag - også på hjemmebane - mod Burnley.

Det her er en stor klub med en rig historie og meget passionerede fans. Der er en klar vision fra ejeren og bestyrelsen om at sikre succes og trofæer. Det tiltaler mig som manager, og jeg glæder mig til at arbejde med alle i klubben og realisere den vision, siger Ancelotti.

Og man må give ham, at han har cv'et til at bakke sig op.

Nationale mesterskaber med AC Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain og Bayern München - samt tre Champions League-trofæer (to med Milan og én med Real Madrid). Og så en række pokaltitler også.

Han har senest været ansat i Napoli, hvor han dog blev fyret tidligere i december som følge af længere tids uro og manglende resultater. Napoli blev i hans tid som træner dog nummer to i Serie A efter Juventus og kvalificere sig til 1/16-finalerne i Champions League.

