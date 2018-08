Anders Lindegaards klub køber Joe Hart i Manchester City

Den tidligere engelske landsholdsmålmand Joe Hart fortsætter karrieren hos Burnley i Premier League.

Fodboldklubben meddeler på Twitter, at den har købt Joe Hart i Manchester City på en toårig kontrakt.

BREAKING: Clarets complete Joe Hart deal https://t.co/WgNgi3LRAx — Burnley FC (@BurnleyOfficial) 7. august 2018

31-årige Joe Hart, der har spillet 75 landskampe for England, har de to seneste sæsoner været lejet ud fra Manchester City, fordi han ikke passede ind i manager Josep Guardiolas planer.

Målmanden var i sidste sæson udlejet til West Ham, mens han tilbragte forrige sæson hos Torino i den italienske Serie A.

Joe Hart kom til Manchester City i 2006 og var i en del år klubbens sikre førstevalg, indtil Josep Guardiola blev manager.

Burnleys køb af Joe Hart betyder formentlig, at danske Anders Lindegaard bliver skubbet længere ned i klubbens interne målmandshierarki.

Den 34-årige dansker, der kom til Burnley for snart et år siden, fik først for nylig debut i en Europa League-kamp.

Burnley har i forvejen målmænd som Tom Heaton og Nick Pope, der begge har opnået landskampe for England.

Både Nick Pope og Tom Heaton døjer i øjeblikket med skader.

Burnley åbner Premier League-sæsonen på søndag med en udekamp mod Southampton.

Se også: Gør klar til milliardhandel: Overtager magten hos Premier League-gigant

Se også: Ryger til Premier League i rekordhandel: 'Den største dag i mit fodboldliv'

Se også: Travl transferafslutning: Store handler på vej i United