Andersen i uheldig hovedrolle

Joachim Andersen kom fredag på måltavlen for Crystal Palace. Desværre for danskeren var det i den forkerte ende.

Andersen lavede nemlig et selvmål, og det blev endda et dyrt et af slagsen. Det udlignede nemlig til 1-1 med kun et par minutter tilbage af den ordinære spilletid, da London-klubben var på besøg hos Brighton i Premier League.

Det blev også kampens slutresultat, og den danske midterforsvarer endte således med en skurkerolle.

Andersen forsøgte at sparke en tværaflevering tæt foran eget mål væk, men fik i stedet sendt bolden mellem benene på sin egen målmand og i nettet.

Slukøret måtte danskeren rejse sig og gøre klar til, at kampen blev sat i gang igen.

Cirka 20 minutter tidligere havde Andersens holdkammerat Conor Gallagher sendt Crystal Palace på sejrskurs med sin scoring til 1-0.

Med det uafgjorte resultat ligger Brighton og Crystal Palace på 8.- og 11.-pladsen med henholdsvis 28 og 24 point.

Joachim Andersen er i gang med sin første sæson i Crystal Palace. 2020/21-sæsonen tilbragte han også i Premier League udlånt fra franske Lyon til Fulham.