Andreas Christensen misser topbrag - ramt af corona

Chelsea må klare sig uden sin danske landsholdsspiller Andreas Christensen i lørdagens topbrag ude mod førerholdet Manchester City.

Christensen er blevet testet positiv for corona, meddeler Chelsea-træner Thomas Tuchel på et pressemøde fredag.

- Det er et slag for alle mentalt, når man modtager nyheden om, at Andreas har covid-19, efter at han er kommet tilbage fra en skade og har spillet så stærkt, siger Tuchel ifølge Reuters.

Chelsea er nummer to i Premier League og har ti point op til Manchester City inden lørdagens kamp.

25-årige Christensen har haft en omskiftelig sæson i Chelsea, og Tuchel har tidligere indrømmet, at danskeren har været udeladt i nogle kampe på grund af sin kontraktsituation.

Han har kontraktudløb til sommer og trods længere tids forhandling er den endnu ikke blevet forlænget.

Han er med under seks måneder til udløbet fri til at snakke med andre interesserede klubber om et sommerskifte uden om Chelsea.

Stopperen spillede fra start og scorede et af sine sjældne mål, da Chelsea i sidste weekend slog Chesterfield med 5-1 i FA Cuppen.

Onsdag spillede han godt en time i holdets 1-0-sejr over Tottenham i den anden af to semifinaler i Liga Cuppen. Chelsea avancerede med samlet 3-0.

Thomas Tuchel medgiver ved samme pressemøde, at det er ved at være sidste chance, hvis Chelsea skal indhente Manchester City i denne sæson.

- Vi er nødt til at overpræstere for at fange Manchester City og ryge til tops i Premier League.

- For at gøre det skal man bruge alle. Men vi er ikke på 100 procent, siger Tuchel.

Manchester City og Chelsea dyster lørdag fra klokken 13.30.