Angriber ejer: - Naiv og uden omtanke

Chelsea har fået en elendig begyndelse på tilværelsen i sæson ét efter Abramovich-æraen.

I hvert fald hvis man skal tro den tidligere Manchester United-spiller og nuværende ekspert for Sky Sport, Gary Neville.

I et fandebat på Sky Sports angreb Gary Neville på det kraftigste den ny Chelsea-ejer, Todd Boehly, og amerikanerens ageren på sommerens transfermarked.

- Den amerikanske fyr, Boehly, ligner en, der bare er ude på at spille Football Manager. Det ser sådan ud med ham, og de (Chelsea, red.) er ved at være i panik.

- Man kan kun tænke, at Chelsea pludselig er efter Frenkie de Jong, fordi han føler, han er nødt til at gøre et eller andet, lød salven fra Gary Neville, der kalder Todd Boehly 'naiv' og beskylder Chelsea for at købe spillere uden omtanke, mens amerikaneren nyder rampelyset for meget.

Gary Neville bryder sig ikke om, at Chelsea pludselig forsøger at kapre Frenkie de Jong fra Manchester United. Foto: Jacques Feeney/Ritzau Scanpix

Chelsea har indtil videre brugt godt 800 mio. kr. på nye spillere denne sommer. Ind er kommet bl.a. Raheem Sterling fra Manchester City, Gabriel 'Gaga' Slonina fra Chicago Fire og Kalidou Koulibaly fra Napoli.

Men de største ramaskrig på transfermarkedet har været de spillere, som Barcelona er løbet med i stedet for Chelsea. Både Raphinha og Jules Kounde valgte catalonierne, der også har udstukket følere for Chelseas to spanske backs Cesar Azpilicueta og Marcos Alonso.

