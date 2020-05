Angriber forlader Manchester United

Manchester United hentede i januar Odion Ighalo på en lejeaftale indtil 31. maj, og den bliver efter alt at dømme ikke forlænget.

Det skriver BBC, The Guardian og flere engelske medier.

Manchester United skulle således have besluttet sig for ikke at udnytte den købsoption, der ellers er i lejeaftalen. I stedet har de efter sigende ønsket en kort forlængelse, så Ighalo også var til rådighed for cheftræner Ole Gunnar Solskjær resten af sæsonen.

Foto: Jason Cairnduff/Ritzau Scanpix

Det skulle Ighalo også have ønsket, men det er dog ikke noget, som spillerens kinesiske klub, Shanghai Greenland Shenhua, vil acceptere. De vil i stedet have ham tilbage den 1. juni som planlagt.

Det forventes nemlig, at den kinesiske liga begynder i juni, og her vil Shenhua altså have Odion Ighalo tilbage i truppen.

Hvis Odion Ighalo, 30 år, som forventet vender tilbage til Kina i næste uge, nåede han at spille otte kampe med fire mål til følge for Manchester United.

