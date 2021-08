Anklaget for svindel

Den tidligere Manchester United-spiller Anderson, der spillede i klubben i syv år, er anklaget for økonomisk svindel. Han skal angiveligt have svindlet sig til penge, som herefter er blevet vasket rene via kryptovaluta.

Det skriver det engelske medie Goal.

Sammen med syv andre personer er Anderson anklaget forgroft tyveri, bedrageri og hvidvaskning af penge efter en undersøgelse foretaget af myndighederne i Porto Alegre i Brasilien.

De otte personer er anklaget for ulovligt at omdirigere penge og bruge kryptovaluta til at dække det efterfølgende pengespor.

I 2020 blev Andersons lejlighed ransaget af det brasilianske politi, og hans computer blev beslaglagt.

Politiet kæder gruppen sammen med et tyveri på en større brasiliansk virksomhed på omkring 43 millioner kroner.

Selv nægter Anderson sig skyldig, men bekræfter at han handler med kryptovaltua.

- Der er en sag i gang. Anderson vil bevise at han er er et offer og ikke en medskyldig, siger Anderson advokat ifølge Goal.

Anderson spillede i Manchester fra 2007 til 2014. Han nåede 181 kampe i United-trøjen.

Han sluttede karrieren af i tyrkiske Adana Demirspor, hvor han i 2019 stoppede sin karriere.

