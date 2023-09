Anklaget for vold: Nu afslører han hede beskeder

Antony deler nu en WhatsApp-samtale, som angiveligt er med en af de kvinder, der anklager ham for vold

I et forsøg på at bevise sin uskyld har Manchester United-stjernen Antony nu afsløret en helt særlig samtale på de sociale medier.

Brasilianeren er endt i et stormvejr, efter at hans ekskæreste har anklaget ham for vold.

Siden har yderligere to kvinder også anklaget ham for vold - en af dem er 33-årige Ingrid Lana, der delte sin historie i et interview med brasiliansk tv.

'Tvunget' til at dele dem

Antony afviser alle anklagerne, og nu deler den 23-årige kantspiller en række skærmbilleder på Instagram, der ifølge ham selv viser en samtale med Ingrid Lana på WhatsApp.

Antony hævder, at billederne viser den samtale, der leder op til mødet mellem ham og Lana, hvor Antony angiveligt har skubbet hende ind i en væg, mens han prøvede at kysse hende.

Det skriver Daily Mail.

Annonce:

'Jeg har ikke lyst, men jeg bliver tvunget til at dele en smule af WhatsApp-samtalen med Ingrid, der viser, at vi kun havde et enkelt møde, der var intimt og med samtykke.'

'Sagen med denne bedrager vil blive afgjort i retten,' skriver Antony i forlængelse af skærmbillederne.

'Venter nøgen i sengen'

I en af beskederne fra skærmbillederne skriver personen i den anden ende, at 'hvis du har lyst, venter jeg nøgen i sengen'.

Sagerne om Antony bliver lige nu efterforsket af politiet i São Paulo og Manchester.

I mellemtiden er han blevet midlertidigt suspenderet i Manchester United, ligesom han er blevet smidt af det brasilianske landshold.