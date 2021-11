Antonio Conte er ny cheftræner i Tottenham

Det bliver den tidligere Chelsea- og Inter-træner Antonio Conte, der overtager jobbet som cheftræner i Premier League-klubben Tottenham Hotspur.

Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

Antonio Conte, der i sidste sæson førte Christian Eriksens Inter til det italienske mesterskab, har tidligere haft succes i Premier League, hvor han både vandt Premier League og FA Cup'en i de to sæsoner, han tilbragte i klubben.

Tottenham har givet Conte en kontrakt, der strækker sig frem til sommeren 2023, og italieneren ser frem til at starte.

- Jeg er ekstremt glad for at være tilbage i jobbet som træner, og specielt i en Premier League klub, der har store ambitioner, fortæller Conte.

Tottenhams sportsdirektør, Fabio Paratici er også yderst tilfreds med ansættelsen af Conte.

- Vi er glade for at kunne præsentere Antonio i klubben. Hans tidligere arbejde taler for sig selv, og han har masser erfaring både fra England og Italien. Jeg kender Antonios kvaliteter, og jeg glæder mig til at se ham arbejde sammen med vores dygtige gruppe af spillere, forklarer Fabio Paratici.

Antonio Conte bliver den fjerde træner, der tidligere har været i spidsen for Chelsea og derefter bliver cheftræner i Tottenham. De tre foregående har været Glenn Hoddle, Andre Villas-Boas og senest Jose Mourinho.

Hverken Hoddle, der som spiller var et stort Tottenham-ikon, Villas-Boas eller Mourinho havde stor succes i Tottenham og blev alle tre fyret.

Tottenhams danske profil, Pierre Emile Højbjerg, kan derfor se frem til at spille under Antonio Conte, der også var træner for Andreas Christensen i Chelsea.

Tottenham fyrede Nuno Espírito Santo mandag ovenpå weekendens 0-3 nederlag til Manchester United.

London klubben befinder sig aktuelt på niendepladsen i den engelske Premier League, på trods af at holdet gjorde rent bord i de første tre kampe.