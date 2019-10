Arsenal-anfører amok på fans: - Fuck off

Granit Xhaka er ikke just dagens mand i skysovs hos Arsenals fans.

I 2-2-kampen i lokalopgøret mod Crystal Palace blev anføreren for anden kamp i træk skiftet ud efter en indsats under middel - og det var han skuffet over.

Granit Xhaka tager trøjen af, da han forlod Emirates til stor pibekoncert. Foto: Tony O'Brien /Reuters/Ritzau Scanpix

Det var hjemmepublikum på Emirates tydeligvis også - de var bare skuffede over indsatsen.

Derfor begyndte de at buhe ad deres kaptajn, da han forlod banen. I stedet for at ignorere råbene pustede han til ilden ved at opfordre dem til at buhe højere.

Det gjorde de ikke rigtigt, og så satte Xhaka sin hånd for øret for at indikere, at han ikke kunne høre dem.

- Jeg kan ikke høre jer. Granit Xhaka opfordrer Arsenal-fansene til at buhe højere ad ham. Foto: David Klein/Reuters/Ritzau Scanpix

Det gav en lille reaktion, og lige inden han forlod banen råbte han en ganske utvetydig besked ud til supporterne:

- Fuck off, kunne man tydeligt se schweizeren råbe, inden han klaskede hænder med først indskifter Bukayo Saka og dernæst træner Unai Emery - dog uden den store entusiasme

Derefter tog han sin trøje af og gik direkte i omklædningsrummet - til lyden af kæmpejubel, da stadionspeakeren annoncerede, at han blev skiftet ud.

Granit Xhaka gik direkte i omklædningsrummet efter sin udskiftning. Foto: Tony O'Brien /Reuters/Ritzau

Det startede ellers godt for Arsenal, der allerede efter ni minutter var foran 2-0 efter scoringer fra Sokratis og David Luiz.

Men langsomt kom gæsterne ind i kampen.

Før pausen fik de reduceret på straffespark ved Luka Milivojevic og efter pausen var Jordan Ayew på pletten med udligningen.

Arsenal fik endda endnu en Sokratis-scoring underkendt efter en VAR-dom og måtte nøjes med det ene point.

Dermed er Arsenal på femtepladsenmed fire point op til Chelsea på fjerdepladsen.

