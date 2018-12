Arsenal-boss afviste Liverpool-stjernen

Da Unai Emery var træner i Paris Saint-Germain, overvejede den franske storklub at hente Mohamed Salah, men det blev ved overvejelserne. Emery tvivlede på, at egypteren kunne klare presset i en storklub

Hvilken træner ville sige nej, hvis han fik Mohamed Salah tilbudt?

Tja, formentlig ingen her ved årsskiftet til 2019, men for godt halvandet år siden takkede den nuværende Arsenal-manager nej til den målfarlige egypter.

Spanske Emery var på det tidspunkt chef i Paris Saint-Germain, mens Salah spillede i italienske AS Roma.

Emery overvejede at hente egypteren til den franske hovedstad, men endte med at vende tommelfingeren nedad med den begrundelse, at han ikke var sikker på, at egypteren kunne klare presset i en storklub som PSG.

- Vi talte om muligheden for at købe Salah, men havde noget tvivl. Så skiftede han til Liverpool, og denne tvivl har vist sig ubegrundet.

- Hvis vi taler om de fem bedste spillere i verden, er Salah en af dem. I dag kan jeg sige til jer, at hvis vi køber ham, så køber vi en af de bedste fem i verden, sagde Unai Emery ifølge The Guardian på Arsenals pressekonference forud for lørdagens stodmøde med netop Mohamed Salah og Liverpool på Anfield.

Mohamed Salah kom på scoringstavlen, da Liverpool 2. juledag slog Newcastle. Foto: Jon Super/AP

I Beatles-byen har den magiske egypter modbevist alle sine tvivlere.

Han blev topscorer i Premier League i sidste sæson, og efter en lidt rolig indledning på denne sæson er han på det seneste kommet i gang med målscoringen og er et godt bud på en ligatopscorer igen.

Seks mål er det blevet til i de fem seneste kampe for 26-årige Salah.

Liverpool fører halvvejs inde i sæsonen Premier League og er det eneste hold, der fortsat ikke har tabt.

The Reds jagter klubbens første mesterskab siden 1990, og der venter Arsenal en hård opgave på Anfield, hvor The Gunners ikke har vundet i over seks år.

