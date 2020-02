Arsenal bryder stime efter perfekt halvleg

Efter fire uafgjorte ligakampe i træk kunne Arsenal igen juble over en sejr i Premier League. Det skete hjemme på Emirates, hvor Newcastle blev slået 4-0 i den første Arsenal-sejr i ligaen siden nytårsdag.

Pointene falder på et tørt sted hos Arsenal, der er langt fra toppen, som klubben har ambitioner om at være en del af.

Sejren var et skridt på vejen. Nu ligger holdet nummer ti med 34 point for 24 kampe. Newcastle ligger to pladser længere tilbage med 31 point.

Ivorianeren Nicolas Pepe blev vital med et mål og en assist for Arsenal ved de to første scoringer, der satte holdet i gang.

Arsenal styrede mestendels spillet i første halvleg og kom også til en del forsøg, men sjældent blev chancerne spillet særligt store.

Det ændrede sig dog hurtigt i anden halvleg. London-klubben lagde et tungt pres fra start, og efter fem minutter gav det en kæmpe chance til den 20-årige angriber Eddie Nketiah, hvis forsøg ramte oversiden af overliggeren.

Nordlondon-klubben havde ingen problemer med at vinde hjemme. Foto: Eddie Keogh/Ritzau Scanpix

Der skulle dog snart komme hul på bylden. Nicolas Pepe sendte bolden ind i feltet, hvor Pierre-Emerick Aubameyang forløsende headede bolden i mål til 1-0 efter otte minutter.

Bare tre minutter blev det 2-0. Denne gang var Pepe selv målscoreren. Bukayo Saka lavede lækkerier i venstre side og fandt på midten Pepe, der enkelt kunne score.

Pepe havde endda også en fod med i spillet, da Mesut Özil i det 90. minut øgede til 3-0 med en afdæmpet flugter fra klos hold.

Nu var Newcastle tæt på opløsning, og Alexandre Lacazette lukkede Arsenal-festen med en scoring dybt inde i tillægstiden.

