Arsenal forstærker sig med Barça-spiller

FC Barcelona udlejer Denis Suárez til The Gunners, som har sikret sig en købsoption på den 25-årige kantspiller

Arsenal er tæt på forstærkning.

Ifølge flere både spanske og engelske medier er The Gunners nået til enighed med FC Barcelona om en handel, der sender Denis Suárez til den engelske hovedstad på en lejeaftale.

Arsenal-manager Unai Emery fortalte tidligere på måneden, at han ikke kunne købe spillere. Der var kun afsat midler til at låne spillere, og 25-årige Suárez bliver altså lejesvend på Emirates Stadium resten af sæson.

RAC1 og Cadena Cope er blandt de spanske medier, der skriver, at en aftale er faldet på plads.

Ifølge Diario Sport skal Arsenal betale omkring 18 mio. kr. for lejemålet, og Premier League-klubben skulle have sikret sig en købsoption i størrelsesordenen 185-225 mio. kr.

Denis Suárez, der stort set ikke har spillet for Barcelona i La Liga i denne sæson, kender Arsenal-manager Unai Emery fra deres fælles fortid i Sevilla.

Barcelona har forsøgt at sælge Suárez i dette transfervindue, men Arsenal har været meget klare omkring, at de kun ville låne, og Suárez har været meget opsat på at komme til klubben fra det nordlige London.

Denis Suárez kan spille på begge kanter og har faktisk erfaring fra England. Han spillede ungdomsfodbold i Manchester City fra 2011 til 2013.

