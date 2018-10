Arsenal fortsætter sejrsgang med London-smæk til Fulham

Efter den skuffende start med to nederlag i træk i Premier League har Arsenal for alvor fået gang i pointhøsten.

Søndag gik det ud over Fulham i et London-møde, hvor Arsenal var mindst ét niveau over hjemmeholdet, og 5-1-resultatet var ganske retvisende for kampen, der bød på flere flotte mål.

Det var Arsenals sjette sejr i træk, og holdet blander sig for alvor i topstriden, mens Fulham i modsatte ende af tabellen nu er uden sejr i det seneste fem kampe.

Arsenal har ét point op til Manchester City og Liverpool i toppen. De to hold mødes senere søndag.

Selvtilliden var til at få øje på hos Arsenal-spillerne fra kampens start, hvor gæsterne dominerede spillet.

Gang på gang lykkedes det at bryde igennem Fulhams højre forsvarsside, der var hullet som en si, men afleveringerne ind i feltet var ikke gode nok fra Arsenals side.

Efter en lille halv times spil var tværpasningen fra Nacho Monreal efter samme opskrift heller ikke fænomenal. Det var til gengæld Alexandre Lacazettes arbejde i feltet.

I næsten samme bevægelse dæmpede han farten på bolden, så den lå lidt bag ham, vendte rundt og sparkede den fladt ned i nærmeste hjørne.

Målet fik Fulham til at slippe den forsigtighed, holdet var gået på banen med.

Offensiven begyndte at udfordre gæsternes bagkæde, som bestemt var til at tale med.

Kort før pausen resulterede det i en udligning.

Et flot Fulham-opspil havnede for fødderne af Luciano Vietto, som med en perfekt lille stikning fandt André Schürrle.

Arsenal-keeper Bernd Leno kom ud for at presse sin tidligere Bayer Leverkusen-holdkammerat, men Schürrle chippede iskoldt boldt over Leno og i kassen.

Unai Emery så ud til at have fået styr på tropperne i pausen, for Arsenal og især Lacazette kom stærkt ud til anden halvleg.

Der var ikke spillet fem minutter, førend han trykkede til en hoppende bold uden for feltet. Igen var nærmeste hjørne den succesfulde destination, og så var gæsterne igen på sejrskurs.

Denne gang kom der ikke grus i maskineriet. Tværtimod.

Netop indskiftede Aaron Ramsey lavede et klassemål efter 68 minutter, da han bagom støttebenet dirigerede en bold i mål efter et fantastisk opspil helt nede fra egen forsvarszone, som han selv var med til at starte.

Det blev til endnu to indskifterscoringer, begge signeret Pierre-Emerick Aubameyang, som cementerede den overbevisende sejr.

