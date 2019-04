Arsenal glider i bananskrællen mod Everton

I dagens enlige Premier League-kamp havde Arsenal en rigtig god mulighed for at tage et vigtigt skridt i kampen om Champions League-pladser, da de med en sejr ville rykke op på tredjepladsen, mens der ville være tre point ned til Chelsea på femtepladsen.



Det skulle ske mod Everton på udebane, men sådan skulle det altså ikke gå. Det endte nemlig med en sejr til Everton på 1-0.



Scoringen til 1-0 kom efter bare ti minutter, da Jagielka trak det længste strå inde foran mål, hvor han efter et hjørnespark fik sendt bolden over stregen til stor jubel for hjemmepublikummet påGoodison Park.



Første halvleg var i det hele taget en omgang, hvor Arsenal havde svært ved at sætte sig igennem, men det ændrede sig i anden halvleg, hvor de sad en del mere på bolden. Dog uden at det udmøntede sig i scoring.



Dermed må London-klubben tage til takke med nul point i denne runde, men de er stadig på fjerdepladsen, der giver adgang til Champions League med samme pointtal som Chelsea, der er på Europa League-pladsen.



Arsenals næste opgave i den bedste engelske række er mod Watford på udebane.

