Arsenal henter tidligere Superliga-træner

Arsenals nye manager Mikel Arteta er i fuld gang med at samle sit nye trænerteam, der skal hjælpe ham om at genrejse Arsenal.

Til at hjælpe ham med at opnå det, har hentet den tidligere målmandstræner i FC Nordsjælland Inaki Cana, der tilbragte halvandet år i FC Nordsjælland før, at han skiftede til danskerkolonien i Brentford i 2018.



- Jeg er glad for at have samlet en så talentfuld trænerstab. De kommer med en god blanding af erfaring og friske idéer. Sammen med den talentfulde stab, der er her i forvejen, vil de være vigtige brikker i at opnå, at få Arsenal tilbage på vindersporet, siger Mikel Arteta til klubbens hjemmeside.



I samme pressemeddelelse præsenterer klubben også trænerne Steve Round og Albert Stuivenberg som assistenter. Desuden har klubben for nylig hentet Fredrik Ljungberg ind so assistent.



Det nye trænerteam inklusiv Mikel Arteta får debut den 26. december, når Arsenal på udebane klokken 16 møder Bournemouth.

