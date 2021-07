Arsenal-ikon scorer topjob i Premier League

Premier League-klubben Crystal Palace ansætter den tidligere Arsenal-profil Patrick Vieira som ny manager.

Franskmanden får en treårig kontrakt, skriver klubben på sin hjemmeside. Vieira afløser Roy Hodgson, der efter seneste sæson gik på pension.

Vieira har senest stået i spidsen for Nice - med danske Kasper Dolberg i truppen - i hjemlandet. Her var Vieira to et halvt år, før han blev fyret i december.

Som aktiv var Vieira en af de mest profilerede midtbanespillere i Premier League, hvor han i en årrække tørnede ud for Arsenal.

Vieira var anfører for Arsenal, og han vandt blandt andet tre Premier League-titler med klubben, og det blev også til fire FA Cup-triumfer.

Han har desuden vundet både VM og EM med Frankrig som spiller.

- Jeg er virkelig spændt på denne mulighed for at vende tilbage til Premier League og stå i spidsen for denne fantastiske klub, hvor vi sammen begynder et nyt kapitel, siger Vieira til klubbens hjemmeside.

Han spillede for Arsenal fra 1997 til 2005. Det blev til næsten 400 kampe for Arsenal. Nu er franskmanden altså tilbage i London for at sikre Crystal Palace succes. Klubben blev nummer 14 i den seneste sæson.