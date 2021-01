Arsenal måtte nøjes med uafgjort

Det endte uden scoringer, da Arsenal og Crystal Palace torsdag aften spillede den sidste kamp i Premier Leagues midtugerunde.

0-0-resultatet betyder, at Arsenal missede muligheden for at forlænge en stime på tre sejre i træk i ligaen. Mandskabet er dog stadig ubesejret i fire kampe og inde i en mere positiv periode i forhold til tidligere på sæsonen.

Arsenal ligger med det målløse resultat på 11.-pladsen i Premier League med 24 point. Crystal Palace er nummer 13 med 23 point.

Crystal Palace var undertippede i torsdagens opgør, men holdet fik lukket godt ned defensivt og holdt Arsenal fra de helt store chancer.

Dermed endte det også endnu en gang uden scoringer til Arsenals Pierre-Emerick Aubameyang, der har gang i en svær sæson. Den normalt så målfarlige Arsenal-anfører har blot scoret tre ligamål indtil videre.

Arsenal-manager Mikel Arteta fik en skidt start på sæsonen, men de nylige sejre over West Bromwich, Brighton og Chelsea har rettet lidt op på det.

Næste opgave for Arsenal er 18. januar mod Newcastle.

