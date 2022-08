Arsenal og City fastholder perfekt Premier League-start

Manchester City og Arsenal er kommet godt fra start i Premier League i denne sæson. Lørdag blev det til den anden sejr ud af to mulige for de to engelske tophold.

Uden de store problemer vandt City 4-0 på hjemmebane over oprykkerne fra Bournemouth.

Efter 19 minutter scorede Citys midtbanespiller Ilkay Gündogan til 1-0 efter et oplæg fra angriberen Erling Braut Haaland.

Gündogan tog et af sine veltimede løb og spillede bande med Haaland, der liggende assisterede tyskeren.

Kevin De Bruyne øgede til 2-0 efter en halv time, da City-stjernen med ydersiden fik fodbold til at se legende let ud.

Seks minutter senere serverede De Bruyne bolden for Phil Foden, som gjorde det til 3-0 for hjemmeholdet.

Derefter kunne City træde lidt på bremsen, og der blev kun scoret et mål mere i anden halvleg.

Perfekt hjemmebanedebut

Det var udeholdets Jefferson Lerma, som rettede en afslutning fra Citys Joao Cancelo i eget net efter 79 minutter.

Philip Billing fik den sidste halve time, mens Emiliano Marcondes sad på bænken i hele kampen for Bournemouth.

Arsenal vandt 4-2 hjemme over Leicester, der har sagt farvel til den danske landsholdskeeper Kasper Schmeichel, som er skiftet til franske Nice.

Velkommen til Emirates: Gabriel Jesus scorer til 1-0 i hjemmebanedebuten

Angriberen Gabriel Jesus, der er kommet til fra City denne sommer, stod for Arsenals to mål i første halvleg.

Det var brasilianerens første scoringer i en betydende kamp siden skiftet.

Midtvejs i første halvleg slog Gabriel Jesus til med målet til 1-0. Det var en ren perle, hvor han uden meget tid, plads og tilløb fandt det lange hjørne med sublim sparketeknik.

Ren foræring

Ti minutter før pausen headede Gabriel Jesus målet til 2-0 i nettet efter et hjørnespark.

Syv minutter inde i anden halvleg kom spændingen tilbage i kampen for en kort stund, da Arsenal-stopperen William Saliba headede bolden i eget net.

To minutter efter Leicesters reducering øgede Arsenal til 3-1 på en nem scoring af Granit Xhaka.

Det var en foræring fra Leicester-keeperen Danny Ward, som forsøgte at gribe bolden med en hånd, men tabte den. Kort efter lå den i eget net.

Daniel Iversen sad på bænken for Leicester, der har valgt Danny Ward som førstekeeper efter Schmeichels farvel.

Leicesters James Maddison hamrede fra en spids vinkel en reducering til 2-3 i kassen efter 76 minutter, men tættere på kom udeholdet ikke.

Igen var Arsenal i stand til med det samme at øge til en tomålsføring, da Gabriel Martinelli gjorde det til slutresultatet 4-2.

Leeds, der havde Rasmus Nissen Kristensen med i hele kampen, spillede lørdag 2-2 ude mod Southampton.

