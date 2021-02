Arsenal overvinder chokstart

Leicesters fremmarch i toppen af Premier League er foreløbig bremset.

Efter ti point i de seneste fire kampe blev Kasper Schmeichel og hans holdkammerater noget overraskende slået 3-1 på hjemmebane af Arsenal og forpassede dermed muligheden for at rykke op på andenpladsen i tabellen.

Nederlaget kom, på trods af at Leicester havde fået en perfekt start på kampen med en scoring allerede efter seks minutter.

Youri Tielemans blev sendt afsted i højre side, og efter en spurt over en halv banelængde sparkede han bolden skråt over i det lange hjørne.

Dermed lignede det en kamp, som det kontrastærke hjemmehold havde, lige hvor det ville. Men på seks minutter i slutningen af halvlegen blev det hele vendt på hovedet.

Først fik Arsenal udlignet ved David Luiz efter en brasiliansk kombination. Willian sendte et frispark ind foran mål, hvor Luiz bukkede sig til hoftehøjde og pandede bolden ind bag Kasper Schmeichel.

Kort efter fik Arsenal tilkendt straffespark, da Wilfred Ndidi havde hånden på bolden. Alexandre Lacazette scorede sikkert fra pletten.

Syv minutter efter pausen blev det også 3-1, da Leicester mistede bolden midt på Arsenals banehalvdel og blev fanget i et kontrastød.

Nicolas Pepe førte bolden frem og afsluttede selv, efter at Willian havde haft næstsidste fod på kuglen.

Oven i det sløje resultat måtte Leicester også finde sig i, at både Jonny Evans og Harvey Barnes udgik med skader undervejs.

Resultatet betyder, at Manchester United forbliver på andenpladsen i Premier League med Leicester lige efter sig. Arsenal rykker op som nummer ti.

Tottenham var også i aktion søndag og vandt hjemme med de overbevisende cifre 4-0 over Burnley.

Gareth Bale havde fået en sjælden chance fra start og var i strålende spillehumør. Bale scorede to gange og lagde op til et tredje mål for Tottenham.

Waliseren scorede til 1-0 og 4-0, og han lagde også op til Harry Kane, der scorede til 2-0. Lucas Moura scorede målet til 3-0.

Tottenham er nummer otte med 39 point efter 25 kampe.

