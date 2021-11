Arsenal slår bundprop

Efter en svær sæsonstart har Arsenal i den seneste tid fundet melodien i Premier League, og lørdag blev det til endnu en sejr.

Hjemme på Emirates Stadium blev bundholdet Newcastle slået med 2-0, og dermed har Arsenal vundet fire af sine fem seneste ligakamp og kun tabt ude til Liverpool.

Arsenal konsoliderede sin femteplads og har 23 point for 13 kampe, og London-klubben haler ind på top-4, som dog alle mangler at spille i denne runde.

Anderledes skidt ser det ud for Newcastle i den anden ende af tabellen. Newcastle, der tidligere på efteråret fik ny ejer og nu regnes som verdens rigeste klub, ligger fortsat på sidstepladsen med blot seks point og har sin første sejr til gode.

Gabriel Martinelli flugtede Arsenal på 2-0. Foto: Kirsty Wigglesworth/Ritzau Scanpix

To flotte mål efter pausen sørgede for den ventede hjemmesejr.

Arsenal sad tungt på hele første halvleg og kom også til en lang række afslutninger, men den tidligere Esbjerg-keeper Martin Dúbravka formåede at holde målet rent i de første 45 minutter.

Ti minutter efter pausen var han dog prisgivet, da den unge Bukayo Saka kom på skudhold i feltet og resolut sendte bolden i mål ved fjerneste stolpe.

Lidt af en perle bragte Arsenal på 2-0 ti minutter senere. Japaneren Takehiro Tomiyasu sendte en høj aflevering i dybden, og den 20-årige brasilianer Gabriel Martinelli helflugtede bolden i nettet.

Nu venter et par sværere opgaver for Arsenal, der i de to næste runder har udebane mod først Manchester United og siden Everton.

