Arsenal spiller sig i top-4 efter sejr

Arsenal er et skridt nærmere Champions League-deltagelse i næste sæson.

Søndag snuppede klubben en vigtig 2-1-sejr på udebane over West Ham og generobrede dermed fjerdepladsen, som udløser en billet til den mest fornemme europæiske turnering.

Tidligere søndag havde Tottenham overtaget fjerdepladsen med en sejr over Leicester, men Arsenal slog altså tilpas hårdt igen.

Med tre sejre på stribe i bagagen har klubben to point ned til Tottenham på femtepladsen. Der er tre point op til Chelsea, som søndag tabte til Everton.

Trods nederlaget holdt West Ham fat i sin syvendeplads. Den udløser deltagelse i Conference League-kvalifikationen i den kommende sæson.

De to mandskaber diskede op med et meget tæt opgør på London Stadium søndag aften, og efter en intens indledning fik Arsenal først hul på bylden.

38 minutter inde i opgøret steg Rob Holding på imponerende vis op over West Ham-defensiven efter et hjørnespark og headede kuglen over stregen.

Rob Holding jubler efter sin scoring. Foto: Ben Stansall/Ritzau Scanpix

West Ham nåede at slå tilbage inden pausefløjt. Declan Rice sendte en smuk aflevering på tværs af banen til Vladimír Coufal, som fra højre side sparkede den hårdt ind i feltet.

Her fik Jarrod Bowen fat i den, og med en effektiv halvflugter sendte han kuglen i nettet i modsatte side af målet.

Arsenal fik den bedste indledning på anden halvleg, og igen scorede gæsterne efter et hjørnespark.

Hjørnesparket landede hos Gabriel Martinelli, som sendte den højt mod bageste stolpe. Her var Gabriel sluppet fri og headede den i mål via målmand Lukasz Fabianski, som ikke kunne holde bolden.

Arsenal sørgede derefter for at stille sig solidt i defensiven, og West Hams forsøg på at skabe noget frem ad banen blev aldrig igen farlige.