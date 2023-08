Arsenal-stjerne starter esport-hold

Oleksandr Zinchenko får lidt ekstra at tage sig til uden for fodbolden

Oleksandr Zinchenko præsterer på allerhøjeste hylde for Arsenal og er Ukraines ubestridte stjerne på landsholdet.

Og nu jagter Arsenal-stjernen altså endnu mere succes.

Den ukrainske back er nemlig gået ind i e-sport og har startet Counter Strike-holdet Passion UA.

Det annoncerer han på sin Instagram-profil.

'Vi er glade for at kunne annoncere et helt nyt esport-hold. Grundlægger Mykhajlo 'Kane' Blaghin har inviteret Zinchenko til at skabe et stærkt og konkurrencedygtigt Counter Strike-hold på topniveau.'

'Vi er sikre på, at 'Major Champion' Kane vil guide holdet i den rigtige retning til at udvikle sig til et tophold, for vi er her for at vinde,' skriver de i forbindelse med holdets lancering.

Oleksandr Zinchenko udtalte sig også til holdets hjemmeside omkring, hvorfor han har valgt at gå ind i en ny sportsgren.

- Passion UA kommer ud af min store kærlighed for gaming og mit ønske om at bidrage til væksten i e-sport i mit hjemland Ukraine.

- Jeg er meget engageret i at opbygge en verdensklasse organisation indenfor e-sport, som skal kunne måle sig med de største i branchen, siger han i pressemeddelelsen ifølge HLTV.

Medejeren er Mykhailo Kane, den 37-årige træner, som har leveret store resultater i flere internationale turneringer, heriblandt BLAST Pro Series i København, hvor han trænede Natus Vincere til sejr.