Arsenal tager vigtigt skridt

Arsenal har givet sig selv lidt luft ned til Tottenham i kampen om fjerdepladsen i Premier League.

Søndag eftermiddag besejrede Arsenal hjemme på Emirates Leeds med cifrene 2-1.

Med sejren cementerede Arsenal sin fjerdeplads med nu 66 point og tre kampe tilbage at spille.

Tottenham, der lørdag spillede 1-1 ude mod Liverpool, har fire point mindre på femtepladsen.

Chelsea har 67 point på tredjepladsen og kan stadig også nå at ryge ud af top-4, der giver adgang til næste sæsons Champions League.

I en direkte duel om de vigtige topplaceringer tager Tottenham imod Arsenal på torsdag. Med en sejr i den kamp kan Arsenal sende Tottenham ud af spillet om Champions League.

I lørdagens kamp kom Leeds bagud 0-1 efter en kæmpe fejl af målmanden Illan Meslier, der modtog en ufarlig aflevering fra backen Luke Ayling og brugte for lang tid med bolden.

Det virkede til, at Meslier undervurderede hurtigheden hos Arsenal-angriberen Eddie Nketiah, der udnyttede gaveboden og sparkede bolden i mål efter fem minutter på næsten selve målstregen.

Fem minutter senere fordoblede Nketiah føringen efter et fornemt oplæg fra kantspilleren Gabriel Martinelli.

Et kvarter senere blev Leeds reduceret til ti spillere, da Ayling efter en voldsom tofodstackling på Martinelli fik rødt kort efter et VAR-tjek.

Trods en mand i undertal lykkedes det Leeds at reducere til 1-2 i anden halvleg ved stopperen Diego Llorente efter et hjørnespark.

Men Leeds formåede ikke at skaffe point i kampen, som betyder, at holdet nu er at finde under stregen med 34 point.

Det skyldes, at Everton vandt 2-1 ude over Leicester og snuppede sin anden sejr i træk. Everton er nu over stregen med 35 point.

Backen Vitali Mykolenko bragte Everton foran 1-0 med en flot helflugter, som Leicester-keeper Kasper Schmeichel ikke kunne gøre noget ved.

Leicester-angriberen Patson Daka udlignede til 1-1 efter et koks i Evertons forsvar.

Everton-stopperen Mason Holgate headede målet til 2-1 ind bag Schmeichel, der ikke fik gjort nok ved en afslutning fra Richarlison.

West Ham vandt 4-0 ude over Norwich, der allerede er sikker på at rykke ud af rækken.

Said Benrahma scorede to mål for West Ham, der er nummer syv med 55 point og to kampe tilbage.