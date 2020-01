Arsenal tilbage på sporet

Tredje gang blev lykkens gang for Mikel Arteta, da han onsdag aften fik sin første sejr som Arsenal-manager.

Det skete med en 2-0-sejr hjemme over Manchester United, som skulle være glad for kun at være bagud med de to mål ved pausen.

Gæsterne virkede i modsætning til værterne uden energi og tempo, og Arsenal kom hurtigt på sikker kurs mod en tiltrængt sejr i Premier League efter fire ligakampe i træk uden fuldt pointudbytte.

Trods den vigtige triumf ligger Arsenal dog blot på tiendepladsen, mens Manchester United er nummer fem - fem point efter Chelsea på fjerdepladsen.

Marcus Rashford og resten af det fantasiløse United-hold fik en lang næse mod Arsenal. Foto: Toby Melville/Ritzau Scanpix

Nicolas Pepe bragte hjemmeholdet foran efter otte minutter, da han stod helt fri foran mål og kunne ekspedere et afrettet indlæg ind bag David de Gea i Manchester United-målet.

Efter 32 minutter kom Alexandre Lacazette til en stor mulighed, og få øjeblikke senere skød Lucas Torreira tæt forbi gæsternes mål.

Nicolas Pepe ramte stolpen med et skud fra distancen efter et kikset De Gea-udspark efter 38 minutter, og Manchester United havde det liggende i kortene, da Sokratis kort før pausen sparkede Arsenal på 2-0 efter et hjørnespark.

I anden halvleg forsøgte gæsterne at slide sig tilbage i opgøret, og det begyndte efterhånden at give pote.

Arsenal måtte bide tænderne sammen i forsvar efter den store energiudladning før pausen, men var stadig farlig i kontrafasen. Og som sådan var gæsterne aldrig rigtig tæt på at vende nederlaget til sejr. Kvaliteten manglede.

Arsenal kan til gengæld glæde sig over, at den nye manager ser ud til at have pustet både kampvilje og tempo i holdet.

I de to første kampe under Arteta havde London-mandskabet henholdsvis spillet uafgjort mod Bournemouth og tabt til Chelsea.

