Arsenal ydmyget på hjemmebane

Det engelske mesterskab fortoner sig mere og mere for Arsenal, der søndag aften tabte 0-3 på hjemmebane til Brighton i Premier League.

Med det skuffende nederlag er Arsenal plantet på andenpladsen fire point efter Manchester City, der tidligere søndag vandt 3-0 ude over Everton.

Arsenal har tilmed kun to ligakampe tilbage af sæsonen, mens City har tre kampe på hånden. Dermed skal City bare bruge en enkelt sejr mere i de tre sidste kampe for at blive mester.

I søndagens kamp på Emirates Stadium blev der scoret tre gange, og alle målene stod Brighton for.

Brighton har været en af sæsonens positive overraskelser, og holdet er oppe på sjettepladsen og kæmper med om de europæiske pladser. Lige nu ligner det Europa League for Brighton i næste sæson.

Selv om Arsenal havde fordel af hjemmebane, var det Brighton, der tog taktstokken og havde bolden mest.

Arsenal lukrerede på omstillinger og havde flest afslutninger, men meget få inden for målrammen.

Kantspilleren Bukayo Saka havde et nærgående forsøg kort inden pausen, men Arsenals engelske landsholdsspiller fik ikke scoret i den situation.

I anden halvleg blev Brighton ved med at tage vare på bolden, og Arsenal havde svært ved at få fat i den runde kugle, når udeholdet først begyndte at kombinere.

De gode kombinationer førte også til 1-0-målet for udeholdet. Den 19-årige paraguayanske angriber Julio Enciso headede bolden i nettet efter 51 minutter. Oplægget stod den offensive back Pervis Estupinan for.

Efter scoringen af Enciso pressede Arsenal mere på for at fremtvinge en udligning. Men det blev sjældent farligt.

Arsenals indskiftede Reiss Nelson havde et godt forsøg fra kanten af feltet, men bolden strøg forbi den fjerneste stolpe.

Den indskiftede Brighton-angriber Denis Undav scorede målet til 2-0. Tyskeren lobbede elegant bolden ind over Arsenal-keeperen Aaron Ramsdale efter 86 minutter.

Estupinan cementerede sejren ved at score til 3-0 i tillægstiden efter en returbold fra Ramsdale.