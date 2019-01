Arsenal-ejer smækker kassen i: - Vi kan kun låne spillere

Stan Kroenke kommer ikke til at finansiere dyre indkøb i januar. Arsenal-manager Unai Emery har fået besked om, at han højest kan låne spillere i dette transfervindue

Stan Kroenke er mere forretningsmand end fodboldmand.

Den amerikanske Arsenal-ejer vil hellere have pund end pokaler i afkast, og han har derfor smækket kassen i over for den nye manager, Unai Emery.

Spanieren fik lov at forstærke sit hold for 585 mio. kr. i sommer.

Arsenal-manageren hentede Lucas Torreira, Matteo Guendouzi, Sokratis, Bernd Leno og Stephan Lichtsteiner til Emirates Stadium, men i dette transfervindue er der ikke penge til forstærkninger.

Arsenal har ifølge manager Unai Emery kun råd til at låne og ikke købe nye spillere. Det sagde spanieren før Premier League-opgøret mod West Ham.

The Gunners er ellers blevet kædet heftigt sammen med Barcelonas midtbanespiller Denis Suárez, men med de økonomiske restriktioner synes en handel tvivlsom.

- Jeg kender ikke til hans (Suarez’, red.) situation nu, men vi kan kun hente spillere på lån. Vi kan ikke hente nogen på en permanent aftale, kun låne spillere, sagde Unai Emery på Arsenals pressekonference forud for opgøret mod London-rivalen.

Jeg er chokeret og lammet efter at have overværet Arsenals pressemøde, hvor en tydelig tynget Emery forklarer, at Arsenal ikke kan købe spillere i dette transfervindue, men må nøjes med udlån og leje!

Kroenke suger cash ud af vores klub. Han må væk! NU!!#ArsenalDenmark pic.twitter.com/F5UiDXek1f — Thomas Ballegaard (@t_ballegaard) 10. januar 2019

I seneste januar-vindue hentede Arsenal både Pierre-Emerick Aubameyang og Henrikh Mkhitaryan i store handler, men i år bliver januar en trist omgang for Arsenal-tilhængerne, der ellers nok mener at kunne finde position, hvor deres hold kunne trænge til forstærkning.

- Jeg ved, at klubben arbejder på at finde spillere, der kan hjælpe. Jeg kender disse spillere, og de er meget gode spillere. Men jeg kan ikke købe flere, lød det torsdag fra Uani Emery.

Arsenal er ejet af den amerikanske rigmand Stan Kroenke, der sidste år satte sig helt og holdent på magten i klubben, da han købte sin rival Alisher Usmanovs aktiepost.

Silent Stan, som den 71-årige amerikaner kaldes, er ifølge Forbes god for omkring 55 milliarder kroner, og hans kone, Ann Walton Kroenke, er arving til den amerikanske supermarkedgigant Walmart.

Så pengene mangler der ikke, men viljen til at bruge dem med henblik på at få pokaler i skabet er ikke stor.

