Arsenal-legende vil have Wengers job

Thierry Henry drømmer om at få lov at tage over for sin landsmand Arsène Wenger i Arsenal

En Arsenal-legende drømmer om at erstatte en anden…

Thierry Henry, den mest scorende spiller i London-klubben nogensinde, håber, at han kan komme i spil, når afløseren for Arsène Wenger skal findes.

- Hør her, jeg har stadig et job hos Belgien, men lad os se, hvad der sker. Det ville være en drøm for mig, sagde Thierry Henry søndag til Sky Sports.

Ud over at være assistent for den belgiske landstræner Roberto Martinez er den 40-årige tidligere franske verdensklasseangriber ekspert for engelske Sky og dækkede Liga Cup-finalen mellem Arsenal og Manchester City.

The Gunners tabte opgøret på Wembley 0-3, og finale-nederlaget forstærker bare presset på Wenger, hvis Arsenal-hold har en sæson på det jævne.

Thierry Henry er et af de bedste køb, som Wenger nogensinde har lavet. Han kom i 1999 til Arsenal fra Juventus og nåede at lave 225 mål. Foto: Robin Nowacki/AP

Den 68-årige franske manager har fortsat knap halvandet år tilbage af sin kontrakt, men til sommer kan det muligvis være slut, hvis ikke resultaterne forbedrer sig.

Og her øjner Henry en mulighed for at komme i spil.

- Interesseret? Ja. Hvem ville ikke være det? Men jeg kan ikke tale om det af respekt for manden, der stadig har jobbet, sagde Thierry Henry til Sky Sports.

Arsenal ligger nummer seks I Premier League, men har ti point op til en Champions League-plads og ser ud til for anden sæson i træk at misse top 4.

