Arsenal-stjerne i sorg: Konen fik ufrivillig abort

Sidste sæson var fodboldmæssigt noget af det bedste, Arsenal har spillet i mange år.

'Gunners' kunne nærmest dufte Premier League-titlen i vinterhalvåret, men i foråret gik der gummiben i Mikel Artetas-mandskab, og derfor måtte Arsenal nøjes med andenpladsen i sidste ende.

Aaron Ramsdale blev ramt af en personlig tragedie i december, da han og kæresten fik en ufrivillig abort. Foto: Hannah McKay/Ritzau Scanpix

Målmanden Aaron Ramsdale diskede ad flere omgange op med rene bure og flotte tv-redninger for at holde klubben med i mesterskabskampen, selvom han i privaten oplevede en familiær tragedie efter VM i Qatar.

'Min kone og jeg fandt ud af, at vi ventede vores første barn sammen. Mikel (Arteta, red) gav mig derfor et par ekstra dage fri efter VM, så vi tog på en hurtig ferie. Og det var ærligt talt det lykkeligste øjeblik i vores liv. Og ja ... der er ingen nem måde at sige det på, men jeg føler, det er vigtigt, at folk får det at vide...'

'På flyet hjem fik min kone en ufrivillig abort.'

Det skriver Arsenal-stjernen i en selvskrevet artikel for mediet Players Tribune.

0-2-sejren over Tottenham i Januar står soleklart i Ramsdales hukommelse, da glæden ved slutfløjt blev en personligt vendepunkt for en mental down-periode for målmanden. Foto:Dylan Martinez/Ritzau Scanpix

Ramsdale beskriver den sekstimer lange flyvetur hjem som noget af det mest smertefulde, parret havde været igennem.

Men heldigvis for Arsenal-keeperen og konen, Georgina Ramsdale, var der gode nyheder i starten af sommeren i år.

Her offentliggjorde parret på deres sociale medier, at de igen ventede en baby.

Generelt kommer juni 2023 til at være en måned at mindes for Ramsdale-parret, for graviditetsoffentliggørelsen kom to uger før, at parret sagde ja til hinanden ved alteret, og Georgina sagde ja til at blive fru Ramsdale.